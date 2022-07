Woning beschoten in Willem Marisstraat in Dordrecht

Bij het schietincident op de woning in de wijk Krispijn zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn er enkele grote kogelgaten te zien in het raam, dat van de binnenkant is bedekt met karton. De bewoner ontdekte de gaten in de ochtend.

De politie vraagt mensen die informatie of beelden hebben, of die wellicht getuige zijn geweest, zich te melden via 0900-8844, of anoniem informatie te melden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Bij verdachte situaties kunnen omwonenden ook direct 112 bellen, adviseert de politie.