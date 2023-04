Woongroep voor ouderen op plek KPN-telefooncentrale Dubbeldam

Boeteregen in Dordrecht: politie schrijft honderden bekeurin­gen uit bij verkeers­con­tro­les

De politie in Dordrecht heeft de afgelopen maanden honderden bekeuringen uitgeschreven bij (extra) controles in het verkeer. Daarmee is begonnen, omdat de gemeente vaker het signaal krijgt dat bewoners zich enorm ergeren aan verkeersoverlast. ,,We willen de pakkans vergroten.’’