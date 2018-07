Woonlocatie voor verstandelijk beperkten in Zwijndrecht ontruimd na mislukte plofkraak

,,We kregen vannacht de melding dat er mogelijk een plofkraak zou worden gedaan bij een pinautomaat in winkelcentrum Walburg'', legt politiewoordvoerder Gijs van Nimwegen uit. De dader of daders van de mogelijke kraak sloegen op de vlucht.



Bij hun vlucht lieten de plofkrakers een tas achter in de buurt van zorgcomplex 't Anker. ,,We weten niet wat er in die tas zit en nemen geen enkel risico'', legt Van Nimwegen uit. ,,We gaan die tas weghalen, maar willen wel eerst weten wat erin zit. Daarom wordt het pand uit voorzorg ontruimd.'' Ook de parkeerplaats van winkelcentrum Walburg is afgesloten.



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is inmiddels ook aanwezig en is bezig met onderzoek naar de inhoud van de tas. Omstanders worden op afstand gehouden. Ook werknemers van de Albert Heijn Walburg kijken op afstand toe. ,,We hadden moeten beginnen met werken nu, maar het ziet er naar uit dat dat voorlopig niet gaat lukken.” Het winkelcentrum is afgezet. Er worden verkeersregelaars ingezet om automobilisten uit de buurt te houden.