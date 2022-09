Wordt brokkenpiloot Floyd Huisdier van het Jaar?

Het is een jaarlijkse verkiezing van Kidsweek, een weekkrant voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op 5 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt, stemmen kan tot 3 oktober via diervanhetjaar.nl .

Van de trap gevallen

Moeder Marjolein de Zeeuw voert het woord over de strapatsen van het huisdier. Na de zomervakantie van vorig jaar kwam hij bij hen. Normaal trippelden er drie katten door hun huis, maar de oudste twee waren net overleden. Kater Dalí bleef alleen achter; dat vond het gezin een beetje zielig. ,,In het begin konden Dalí en Floyd het niet goed met elkaar vinden. Bij een ruzie is Floyd ook van de trap gevallen. Daarbij brak hij zijn poot.’’

Woldraden

De pootbreuk was kort nadat hij met spoed geopereerd moest worden. ,,Was al een paar dagen ziek. Gaf over, wilde niet eten. Bij de dierenarts bleek dat hij een draad van zijn maag tot in zijn darmen had lopen. Hij was zijn ingewanden als het ware aan het flossen. Floyd moest meteen onder het mes.’’ De Zeeuw is licht schuldbewust. ,,Ik haak veel, geef er workshops over, dus overal liggen woldraden. De andere katten keken daar nooit naar om; Floyd wel. Na een uren durende operatie kreeg we de draad ook mee naar huis. Een groene, volgens mij van een kerstproject van me.’’