Yasja (5) gaat voor de eerste keer met de Sint op de foto en burgemeester neemt selfie

Oud-voetballer en -trainer Wout Plaisier (84) overleden: ‘Ook in de kist zijn trainings­pak aan’

Wout Plaisier is woensdag in het ziekenhuis in Dordrecht op 84-jarige leeftijd overleden. De Alblasserdammer geniet in het regionale amateurvoetbal grote bekendheid als voetballer en trainer. Hij was - tot op hoge leeftijd - een sportman in hart en nieren die discipline hoog in het vaandel had staan.

10 november