Yasja (5) gaat voor de eerste keer met de Sint op de foto in Papendrecht

Supporters van Nieuw-Lekkerland trekken in een 3 kilometer lange mars voor dé derby naar Kinderdijk

De sportieve rivalen De Zwerver en Nieuw-Lekkerland staan zaterdag om 14.30 uur in Kinderdijk na acht jaar in competitieverband weer tegenover elkaar. Voorafgaand aan de derby, die onder voetbalsupporters bekend staat als de ‘Old Firm’ van de Alblasserwaard, trekt de aanhang van Nieuw-Lekkerland in een mars naar het ‘vijandelijke’ sportpark De Schans.

13:56