Yuverta laat imago ‘landbouwschool’ achter zich met gloednieuw gebouw: ‘Nog lang niet klaar met bouwen’

RIVM: verlaag hoeveel­heid PFAS in drinkwater

In het drinkwater zit op dit moment te veel PFAS. Dat moet in de komende jaren omlaag, adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het advies gaat over drinkwater dat wordt gemaakt van rivierwater. Dat gebeurt vooral in het westen van het land.

19 oktober