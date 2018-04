Yvette zoekt zender van schattige flessenpost

,,Terwijl ik over het strandje wandelde, zag ik een klein flesje liggen. Toen ik zag dat er een briefje in zat, heb ik het gelijk opgepakt en opengemaakt", vertelt ze vanmiddag.



Yvette vermoedt dat het glazen flesje zo'n twee maanden in het water heeft gedreven. Op het briefje is namelijk een hartje getekend en staat de tekst 'Love you Valentijnsdag' geschreven. ,,Het is echt super schattig", zegt ze. ,,Ik vond het heel bijzonder, want ik heb nog nooit eerder flessenpost gevonden."



Yvette nam het flesje en het briefje mee naar huis. Daar staat het flesje nu op tafel. ,,Ik ben benieuwd van wie het flesje is en voor wie het briefje is bedoeld. Gezien het handschrift zou het van een kind van de basisschool kunnen zijn. Maar een oude liefde zou ook zomaar kunnen."



Mocht de verzender zich melden, dan is Yvette bereid om het flesje terug te geven. ,,Ook al ga ik er niet vanuit dat dat gaat gebeuren."