Zakenman Alex R., eerder doelwit van vergisontvoering en aanslagen, gearresteerd

De 60-jarige zakenman Alex R., die maandenlang is geteisterd door een criminele bende, is aangehouden in de woning van zijn vriendin in Alblasserdam. Hij was doelwit van de vergisontvoering in het plaatsje Cruquius en er waren diverse (pogingen tot) aanslagen op zijn woning en die van zijn naasten. Ook zakenpartner Cholid H. (55) en zijn zoon (27) zijn aangehouden, in Tholen en Den Haag.

De politie bevestigt dat er in totaal drie mensen zijn aangehouden, maar ze wil niet zeggen waarom. Ook het Openbaar Ministerie (OM) kan dat niet kwijt. ,,Omdat ze alle drie nog in beperkingen zitten, kunnen wij hier nog geen mededelingen over doen.”

Op foto's van Alblasserdams Nieuws is te zien hoe Alex R. zaterdag geboeid uit de woning van zijn vriendin wordt meegenomen door het Team Parate Eenheid. In de carport staat een auto met een Zwitsers kenteken. De zakenman was lange tijd niet in Nederland, hij heeft ook een woning in Zwitserland.

Zakenman Alex R. kwam twee jaar geleden in het nieuws nadat per ongeluk de verkeerde man werd ontvoerd in Noord-Holland. Alex R. en zijn naasten ontvingen kort daarna dreigbrieven, waarmee ze zelf naar de politie gingen. Kort daarna werden er explosieven geplaatst bij hun woningen. Eén daarvan ging ook daadwerkelijk af: bij het huis van de vriendin van Alex R. in Alblasserdam. Een ander huis, de woning van de zoon zijn vriendin, werd beschoten. Niemand raakte bij de aanslagen gewond. Maar zowel Alex als de kinderen van zijn vriendin hebben lange tijd moeten onderduiken om zichzelf veilig te houden.

Daar hield het nog niet op. Ook verschillende bedrijfspanden, in Zwijndrecht en Alblasserdam, die gelinkt zijn aan de zakenman zijn in brand gestoken door die criminele bende. Het openbaar ministerie koppelde Alex R. en de vergisontvoering al snel aan een lading onderschepte cocaïne in de haven van Antwerpen op 28 juli vorig jaar. Het zou gaan om 1899 kilo drugs. Maar wat de rol van Alex R. precies is geweest, en waarom hij al sinds augustus 2021 stelselmatig wordt geïntimideerd door een groep criminelen, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. ,,Op verdenking van wat de man uit Alblasserdam is aangehouden, maken we later bekend”, aldus een woordvoerder van het OM.

Wat we wél weten is dat Alex R. zelf óók een crimineel verleden heeft. Uit onderzoek van deze site bleek eerder dat hij in de jaren 90 al eens is ontvoerd na een crimineel conflict. En nog niet zo heel lang geleden zat hij straf uit in een Duitse cel, nadat hij werd gepakt met het smokkelen van een kleine hoeveelheid softdrugs.

'Aardige buurman’

Buurtbewoners - die ook gevolgen ervoeren van de criminele jacht op de zakenman - noemden Alex R. ‘een aardige buurman’, een beetje patserig wellicht en vooral iemand met ‘onregelmatige werktijden’. De ook Zwitsers staatsburger bezit meerdere panden in Antwerpen en heeft een belang in een fietsenwinkel. Bovendien zat hij in even in de import van cacao, koffiebonen en fruit.

Een deel van zijn werk voerde hij uit met zijn zakenpartner Cholid H., die woont in Tholen. Zij hadden samen diverse bedrijven in Zwitserland. Ook zijn de twee zichtbaar op een foto van een fietsenwinkel, die in elk geval te linken is aan de vrouw van Alex R. Cholid H., die officieel in Zwitserland woont, moest in maart van dit jaar nog ruim 330.000 euro terugbetalen aan de Nederlandse staat. Dit bedrag verdiende hij met ‘criminele activiteiten’. In 2014 werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld. Die straf kreeg hij voor witwassen, het op uitgebreide schaal verzorgen van drugstransporten naar Zwitserland en valsheid in geschrifte. Cholid H. is óók aangehouden dit weekend, samen met zijn zoon. Die was in een eerdere zaak met zijn vader ook medeverdachte. De arrestaties van die twee heren waren dit weekend in Tholen en in Den Haag.

De aanslagen en de vergisontvoering zijn al lange tijd onderdeel van een groot onderzoek van de politie. In deze zaak zijn eerder al meerdere mensen aangehouden. Voor de (pogingen tot) aanslagen, de vergisontvoering lijken echt tot nu toe alleen 'de loopjongens’ of ‘uitvoerders’ opgepakt. Niet bekend is wie de échte groep is die erachter zit.

