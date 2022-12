Zangeres Sera barst in tranen uit bij emotionele cover op Radio538: ‘Zo, dat kan muziek ook doen hé’

De Sliedrechtse zangeres verloor haar vader toen ze 12 jaar oud was, zo vertelde ze eerder aan het AD. In de Radio538-ochtendshow bij Wietze de Jager en Klaas van der Eerden zong Sera deze week Hoe Laat Ik Jou Nou Gaan, een Nederlandse vertaling van Dean Lewis’ hit How Do I Say Goodbye. Hij schreef het toen hij hoorde dat zijn vader kanker had. Lewis zingt in het liedje over het naderende afscheid van zijn vader, die zijn hele leven al zijn beste vriend is.