Zeer grote brand bij papierverwerker in Dordrecht

De brandweer is met veel materiaal aanwezig. Om extra water bij de brand te krijgen is een aantal grote brandweerpompen opgeroepen uit omliggende plaatsen. Ook de blusboot is ter plaatse.



Er zijn veel kijkers bij de brand. De Veiligheidsregio waarschuwt niet ter plaatse te komen en roept op de hulpdiensten de ruimte te geven.



De rook trekt richting de N3 en is in de wijde omgeving te zien. Drie meetploegen zijn gealarmeerd om te onderzoeken of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zij meten onder andere bij de gevangenis die in de rook ligt. Daar is de ventilatie uitgezet. De gevangenisdirectie staat in nauw contact met de hulpdiensten, laat een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen weten. ,,Vooralsnog zijn er geen verdere maatregelen nodig.’’ Ook in Zwijndrecht wordt gemeten.



Wie last van de rook heeft, wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.