Zeer grote brand in loods in havengebied Moerdijk, meerdere ontploffingen gehoord

De brand woedt bij Drecht Coating Services en is door de brandweer opgeschaald naar GRIP 1. Inmiddels slaan de vlammen uit het dak. Ook zijn meerdere ontploffingen gehoord. Zwarte rookwolken zijn tot in de wijde omtrek te zien. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert mensen in de regio om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.



Het industrieterrein is deels afgesloten. De Johan Willem Frisostraat, die het dorp Moerdijk verbindt met het industrieterrein is geheel afgesloten, zowel vanuit het dorp Moerdijk als vanuit het industrieterrein. Het verkeer wordt aan beide kanten tegengehouden.



De rook trekt onder andere over de snelweg A17. VerkeersInformatieDienst houdt er rekening mee dat de weg straks dicht moet. Er is een NL-Alert verstuurd.