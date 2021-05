‘Zeer grote brand’ op dak van flat aan de Kapteynweg in Dordrecht onder controle, bewoners mogen hun huis weer in

Supporters FC Dordrecht willen De Zeeuw weg; algemeen directeur piekert er niet over

28 april De supportersvereniging van FC Dordrecht heeft via een statement het vertrouwen opgezegd in de clubleiding van de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie en het gevoerde beleid. Algemeen directeur Hans de Zeeuw piekert er echter niet over om op te stappen.