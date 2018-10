Zelfverklaarde pedojagers lokten nog veel meer homo's in de val met Grindr

Beeld van 'Willem' toch niet gratis voor gemeente Dordrecht

8:05 Het veelbesproken standbeeld van Willem van Oranje dat in Dordrecht moet komen is toch niet gratis. Naar verwachting is de gemeente Dordrecht er tienduizenden euro's aan kwijt. Onder gemeenteraadsleden zingt een bedrag van 50.000 euro rond, maar de gemeente kan dat niet bevestigen.