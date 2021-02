Zes ton extra voor innovatieve corona-ideeën in Zuid-Holland

UPDATE Politie lost waarschu­wings­schot bij aanhouding na overval op tankstati­on

23 februari Een overvaller had het maandagavond gemunt op tankstation AVIA aan de Thorbeckeweg in Dordrecht. De man trapte een ruit in en dreigde met een mes. Het is nog onbekend of er iets buit is gemaakt, niemand raakte gewond. De politie kon een 18-jarige verdachte uit Ridderkerk aanhouden. Daarbij is een waarschuwingsschot gelost.