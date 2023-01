Ziekenhuis heeft plaatsgemaakt voor luxe woonwijk Amstelwijck Park: ‘Handig om vlak bij A16 te wonen’

Eerste 78 van de 400 woningen in Dordts Buiten gaan in de verkoop

De eerste 78 woningen in Amstelwijck Midden, omgedoopt tot Dordts Buiten, gaan woensdag in de verkoop. In totaal gaan de ontwikkelaars Plegt-Vos en Roosdom Tijhuis in dit deel van de nieuwe woonwijk 400 woningen bouwen.

