Ziekenhuizen in de regio verwachten een ‘drukke herfst’, maar dat is niet alleen vanwege corona

Wie neemt het stokje over van Ester en Pieter en zet Papen­drecht op de kaart? ‘Het geeft een enorme drive’

Kandidaten voor de C.J.M. de Bruin Waarderingsprijs in Papendrecht kunnen nog tot 31 oktober worden aangedragen. De prijs is bedoeld om ‘kennis over de geschiedenis en identiteit van het dorp te bevorderen, waardering daarvoor te uiten en te stimuleren’.

28 september