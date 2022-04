Zij kregen vandaag een koninklijke onderscheiding tijdens de Lintjesregen

Alblasserdam Lid in de Orde van Oranje Nassau Els van Houwelingen - Sinds 2001 vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Alblasserdam, oprichter van en vrijwilligerscoördinator bij het project Graag Gedaan. Van 2010 tot 2020 vrijwilliger bij verpleeghuis De Alblashof, waar ze gastvrouw was. Sinds 2010 verkoopmedewerker in de Wereldwinkel in Alblasserdam. Lena Schut-Beenhakker - Van 1996 tot 2017 bestuurslid van het kerkkoor van de gereformeerde Havenkerk, waar ze ook gastvrouw is. Sinds 1996 vrijwilliger bij het Albert Schweitzerziekenhuis, waar ze onder meer patiëntenbegeleider is. Jan Veth - Helpt sinds 1976 namens vakbond CNV met invullen belastingformulieren. Van 1981 tot 2000 bestuurslid van Volle Evangelie Gemeente Alblasserdam/Evangelische gemeente ’t Scheepke Alblasserdam. Was ook maaltijdbezorger bij Stichtingen Maaltijden Thuis en vrijwilliger Vluchtelingenwerk. Volledig scherm Burgemeester Jaap Paans bij de echtgenote van Rien Gaal (rechts). © Jeffrey Groeneweg

Dordrecht

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Luigi Barone - Zet zich sinds 1976 in voor in Nederland woonachtige Italianen en hun cultuur. Mede-oprichter van de vakbond SICIS-MAE voor buitenlandse werknemers bij het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Vicevoorzitter van de Comités Olanda, een groep vrijwilligers die de Italiaanse gemeenschap ondersteunt.

Paul den Boer - Van 1972 tot 1983 actief bij Zwemvereniging DSZ Den Haag. Daarna bij de Zwem- en Waterpolovereniging MNC Dordrecht, onder meer als voorzitter en scheidsrechter.Nog altijd trainer van het seniorenzwemmen.

Lucienne Bosma - van der Lans - Oprichter van de Winkeliersvereniging Vleeshouwerstraat waaruit de Kerstmarkt is ontstaan. Muziekprogrammeur bij de jaarlijkse Boekenmarkt, het Cellofestival en Place d’Ary geweest. Bestuurslid van de Stichting Via Lumina. Voorzitter van Stichting Leerorkest Drechtsteden.

Mart Eussen - In 1989 grondlegger van Yulius. Hoofdopleider binnen de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater en docent. Deed ook wetenschappelijk onderzoek en was onder meer voorzitter van het landelijke overleg opleiders kinder- en jeugdpsychiatrie.

Marijke van der Linden - Vijftig jaar zweminstructeur bij zwem- en waterpolovereniging MNC Dordrecht. Verzorgde ook de adminstratie, organiseerde trainings- en jeugdkampen. Coördinator van uitwisseling Hastings Seagull Swimming Club (Engeland). Vrijwilliger bij zwembond KNZB en scheidsrechter op hoog niveau.

Trude Schmidt - Bouwde in de jaren '90 in Stadspolders een nieuwe basisschool op, die in tien jaar tijd uitgroeide tot één van de grootste basisscholen van Zuid West Nederland. Vrijwilliger voor een Stichting met een medisch centrum in Ecuador, het jeugdwerk in de kerk Zuidhoven, en zij is boekrecensent.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hans van den Berg - Vrijwilliger bij Het Parkhuis, waar hij bewoners helpt op de computer, ook assisteert hij de ICT-coördinator en is buddy van een cliënt geweest. Voor de Protestantse wijkgemeente Dubbeldam organiseert hij mede de jaarlijks rommelmarkt. Voor het Rode Kruis hulpverlener bij evenementen in de stad.

Nico Duijndam - Zet zich al sinds 1997 in voor de flora en fauna in het Park Merwestein. Onder zijn leiding werd niet alleen de uitstraling, maar ook de staat van onderhoud verbeterd. Hij is niet alleen tijdens de werkuren in het park, maar is als officieuze parkwachter 24 uur per dag beschikbaar.

Hans van Es - van de Ven - Al ruim 55 jaar vrijwilliger. Eerst bij de Emmanuelkerk in Dubbeldam waar ze ondersteunend was op parochieel gebied. Kerkvrijwilliger bij verpleeghuis De Sterrenlanden koster in de kapel. Ook assisteert zij bij de minimarkt en is kascommissielid van de Stichting Vrienden van De Sterrenlanden.

Marina Flier - Sinds 2000 vrijwilliger bij het Wijkcentrum Praathuijs, waar ze diverse activiteiten coördineert en ondersteunt. Maakt als ‘moeder van de wijk’ bloemarrangementen voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook actief bij Speeltuinvereniging Oosterkwartier en Quiet Drechtsteden.

Suzan de Groot - Al 40 jaar actief als vrijwilliger, de laatste jaren zet zij zich in voor armoedebestrijding in Dordrecht. Sinds 2014 gastvrouw bij het wijkinformatiepunt Wielwijk waar ze het ‘weggeefproject’ nieuw leven inblies. Richtte mede de Stichting Geef het Dordt op die van grote betekenis voor mensen die in armoede leven.

Jacques Hellemondt - Sinds 1995 vrijwilliger bij de Stichting Lunenhof te Zwijndrecht, waar mensen met een verstandelijke beperking voor hun dagbesteding op hem kunnen rekenen. Hij organiseert wekelijks activiteiten zoals disco’s en filmavonden alsmede de computerclub waarbij hij bijdraagt aan hun welzijn en geluksbeleving.

Jan Kooij - Sinds 1974 betrokken bij het Leger des Heils. Eerst bij de afdeling Dordrecht en daarna Vlaardingen. Zangbrigadier, kapelmeester en als korps sergeant-majoor ondersteunde hij de predikanten, ook algemeen leider van muziekkorps Vlaardingen. Organiseert kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Hennie Lichteveld - van der Plank - Sinds 2000 vrijwilliger bij wooncomplex Polderwiel, waar ze lid was van de cliëntenraad, ondersteunt bij excursies en lid van de vrijwilligersraad was. Tevens mede-oprichter Polderwielkoor, waarvoor ze ook repetities en optredens organiseert. Bij Vereniging De Zonnebloem is zij buddy.

Fred van der Linden - Coördinator van uitwisseling Hastings Seagull Swimming Club (Engeland). Sinds 1970 zweminstructeur, leidt ook nieuwe instructeurs op en is examinator, Zet zich met name voor het brevetzwemmen. Ruim 25 jaar trainer/coach geweest van waterpoloselectie Dames 1.

Jan Nieuwenhuis - Een halve eeuw actief als bestuurslid in organisaties. Een greep: secretaris oudervereniging en medezeggenschapsraad Johan de Wittgymnasium, zeilvereniging Dordrecht & omstreken, Stichting Vrienden van de Watertoren Buitenlust Dordrecht, vereniging Dordrecht Museum en vereniging Oud-Dordrecht.

Loudy Nijhof - Ontvangt haar lintje vanwege haar afscheid als gemeenteraadslid. Bij dat afscheid was zij vorige maand verhinderd. Zij was vanaf 2010 tot 2022 gemeenteraadslid, eerst voor Beter Voor Dordt, sinds vorig jaar voor de Fractie Nijhof.

Jannes Ooms en Toos Ooms - van Hasselt - Vanaf 2008 verricht de heer Ooms onderhoud bij de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg, mevrouw Ooms was tot medio 2021 hoofd van de groep vrijwilligers die zorgt voor het schoonmaken van de Ontmoetingskerk in Sterrenburg. Beiden assisteren bij de eethuisactiviteit voor alleenstaanden én de jaarlijkse braderie. Ook verzorgen zij de bezorging van het kerkblad.

Gerard van der Pijl - Heeft sinds 1970 diverse functies bekleed bij Buurt- en Speeltuinvereniging Victorie, was actief bij de uitvoering van de bouw en reparaties van het gebouw, het zomerkamp en verzorging van de dieren. Nu is hij beheerder van de speeltuin. Medeoprichter van Toneelgroep De Valkenier, was daar ook regisseur.

Ria Polman - Kerkhof - Vrijwilliger bij de Heilige Theresia van Avila Parochie. Ook penningmeester van de Kerkwijkraad locatie Emmanuel geweest, coördinator en distributeur van het parochieblad, lid van de Parochiële Caritas Instelling en de werkgroep die de Eucharistieviering in verzorgingshuis Dubbelmonde regelt.

Teun van der Stroom - Sinds zijn pensionering oproepschipper om mee te varen met schippers in opleiding. Sinds 2010 vrijwilliger bij De Kockelaer waar hij de tuin en het gebouw onderhoudt. Iedere vrijdag bakt hij voor zijn medebewoners patat. Ook doet hij klusjes voor hen. Ook organiseert hij er gezellige avonden.

Hanny Tiebosch-Borgers - Al meer dan vijftig jaar vrijwilliger, organiseerde jongerenvieringen in de Emanuelkerk. Ondersteunde bij de eucharistie en begeleidde misdienaars. Groepsleider bij Scouting Arooda. Ook stelde zij jaarlijks de kerststal samen en was zij koster. Vrijwilliger bij Zorgcentrum Dubbelmonde.

Het Dordtse echtpaar Fred en Marijke van der Linden ontving een lintje in Kunstmin.

Hardinxveld-Giessendam Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Theo Boerman - Was 16 jaar raadslid, werd in 2007 al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2006 werd wethouder voor de SGP. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart liet hij weten niet meer beschikbaar te zijn voor een volgend termijn. De ziekte van Parkinson noopte hem het wethouderschap achter zich te laten. Peter van Wijngaarden - Als bijna dertig jaar vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Giessendam. Sinds 2015 bestuurslid bij Stichting Servanda. Ook vrijwilliger bij de Dijksynagoge en de Historische Vereniging. Eerder was hij actief voor Logeerhuis De Ark en Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau Jan Nederveen - Was op zijn achttiende al voorzitter van de regionale afdeling van de jongerenorganisatie van het GPV, de voorloper van de ChristenUnie. Werd in 2006 gemeenteraadslid. Wethouder sinds 2018. Daarnaast heeft hij in Roemenië en Albanië projecten opgezet om de allerarmsten te helpen. Ook mantelzorger. Antonia Maria de Ruijter-Schakel - Bestuurslid en vrijwilliger van Stichting Oranje Trouw. Hieronder vallen de werkzaamheden rondom Koningsdag, de medeorganisatie van 4 en 5 mei, de jaarlijkse intocht van Sint-Nicolaas en het regelen van de catering bij de autocross. Ook is ze penningmeester bij Shantykoor AHOY. Rien Stek - Was bijna een halve eeuw betrokken bij werkzaamheden voor aquariumvereniging Ticto. Bovendien al drie decennia bestuurslid van Stichting Huurdersraad Hardinxveld-Giessendam. Ook was hij betrokken bij het tot stand komen van natuurspeeltuin ‘t Weitje aan de Sluisweg.

Hendrik-Ido-Ambacht

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jelle van der Weijde - Oprichter en bestuurslid/secretaris van Stichting Ambacht Samen. Voorzitter van de Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder. Ook jeugdouderling, organisator Feest van de Geest, voorzitter taakgroep jeugdzaken van de Gereformeerde Jeugdcentrale, voorzitter van de Stichting De Blije Borgh.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dicky Kamphuis-Smith - Acht jaar diaken bij de Vrije Evangelische gemeente Maranatha. Zet zich ook in voor het kinderwerk, ondersteunt zendelingen in Brazilië en België, haakte dekens voor Israël en Roemenië. Ook actief op pastoraal gebied.

Henk Hellenthal - Bijna veertig jaar op allerlei gebieden vrijwilliger, onder meer bij de Maranathakerk, Stichting Het Passion, PCOB, de Vereniging van Gepensioneerden van de voormalige N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd/Willem Ruys & zonen te Rotterdam

John Middendorp - Vervult sinds medio jaren tachtig tal van bestuurstaken voor voetbalclub ASWH, is er vrijwilliger en trainde bovendien jarenlang jeugdteams. Het aantal activiteiten voor devoetbalvereniging is zeer omvangrijk en ook al gedurende zeer lange tijd.

Martin van der Vegt - Richtte in 2001 het Ambachtse koor Vocal Popgroup Re-flax op. Ook betrokken bij de opvang van Syrische vluchtelingen vanaf 2015. Ving via de Stichting Europe Kinderreizen jaarlijks thuis kwetsbare kinderen op om hen een mooie vakantie te bezorgen.

Molenlanden Lid in de orde van Oranje-Nassau Meta Boogert-Donker (Goudriaan) - Collectant voor doverse goede doelen. Voormalig secretaris van de afdeling Goudriaan/Ottoland van de Passage, de Christelijke Maatschappelijke Vrouwenbeweging. Ze is ook secretaresse van de zendingscommissie en ze bezorgt het kerkblad. Ook werkzaam bij Stichting De Multistee Goudriaan. Gerrit Damsteegt (Bleskensgraaf) - Doet sinds 1999 vrijwilligerswerk in Bleskensgraaf, waaronder de rommelmarkt, tentweek, kerst op het plein en de braderie. Bestuurslid van Oranjevereniging Oranje Boven. Cora Deelen–Bruins (Streefkerk) - Verricht sinds 1982 vrijwilligerswerk. Eerst bij de Hervormde Gemeente Streefkerk waar ze jarenlang leiding gaf aan de meisjesclub Maranatha en clubavonden verzorgde. Vanaf 1990 tot 2008 zette zij zich vooral in als vrijwillige mediatheekmedewerkster. Computerjuf bij de School met de Bijbel. Wijnand Groenendijk (Nieuw-Lekkerland) - Actief binnen de kerkelijke gemeente Kinderdijk-Middelweg. Coördinator bedrijfshulpverlening, was ook voorzitter van de activiteitenraad. Actief voor de Lentemarkt- en Molenmarktcommissie, tevens EHBO-instructeur. Zette zich ook in voor Stichting Kids Moving the World. Kees Korevaar (Bleskensgraaf) - Hij zet zich al jarenlang in voor allerlei activiteiten binnen het dorp zoals de rommelmarkt, de tentweek, Kerst op het plein en de poldercross. Korevaar haalt ook oud papier op. Daarnaast is hij al sinds 2004 bestuurslid, penningmeester en coördinator van Oranjevereniging Oranje Boven. Geri Visser–Bruins (Streefkerk) - Vrijwilliger sinds 1993. Gaf bij de Hervormde Gemeente Streefkerk leiding aan meisjesclub Maranatha. Betrokken bij de oprichting van de christelijke boekwinkel De Graankorrel. Ook computerjuf en leesmoeder bij de School met de Bijbel. Ook actief bij de bibliotheek en het Wartburg College. Henk van Wijngaarden (Oud-Alblas) - Is ouderling binnen de Hervormde gemeente, was oprichter van de plaatselijke koffiebar De Schor in Papendrecht en Bouwgarant in de aannemerswereld. Van Wijngaarden heeft ook zijn bijdragen geleverd aan de Rotaryclub in Papendrecht.

Papendrecht

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan van Efferen - Instructeur bij Onderwater Sportclub Dordrecht, staflid en mentor van stagiairs bij RTV Papendrecht. Tevens lid van het mediateam van het Dordtse muziekfestival Big Rivers, begeleider van workshops van het LeXlab aan het Da Vinci College en vrijwilliger bij de Stichting Beeldenpark Drechtoevers.

Dick Verschoor - Sinds 1999 verbonden aan voetbalvereniging Papendrecht, waar hij onder meer leider, jeugdcoördinator, jeugdvoorzitter, bestuurslid van de jeugdafdeling, voorzitter van de seniorenelftallen en penningmeester van de vereniging. Wordt binnen de club gezien als een ‘monument binnen de vereniging’.

Jan Bakker - Sinds 2004 vrijwilliger bij de Betlehemkerk, waar hij onderhoud pleegt, collectes en afdrachten controleert, chauffeurt voor kerkgangers die slecht ter been zijn en evenementen coördineert. In 2011 werd hij ook vrijwilliger bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, waar hij toeristen door het molengebied gidst.

Zijn vrouw Riet Bakker-Hardam - Is lid van de kerkenraad van de Betlehemkerk. Legt namens die kerk huisbezoeken af. Daarnaast begeleidt zij kerkleden met een beperking tijdens de jaarlijkse vakantieweek, bij administratieve ondersteuning en bij de organisatie van de kerkelijke bazaar.

Theo Viveen - Bestuurslid van de Stichting Dorpsbehoud Papendrecht, beheerder van gebouw en fotoarchief. Verantwoordelijk voor onderhoud van dat pand, zoals opbouw van de tent voor zomeravondconcerten, ontwerp van posters voor voorstellingen, samenstelling van tentoonstellingen.

Wim Stehouwer - Doet al ruim vijfentwintig jaar vrijwilligerswerk, de afgelopen vijftien jaar bij het Mariniersmuseum te Rotterdam. Gastheer, rondleider en medewerker evenementen. Daarvoor bestuurslid van Interkerkelijk Koor Les Chantres. Daarnaast organisator van boekenmarkten en andere markten.

Wim Stehouwer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Herman Nieuwstraten - Was gemeenteraadslid en wethouder. Vrijwilliger bij de Soos in Dordrecht, bedenker van het Havenfestival Alblasserdam, voorzitter van de adviesraad gehandicapten. Helpt Syrische vluchtelingen hun weg te vinden in Nederland, richtte de Stichting Werkbank Drechtsteden en de Stichting Odensehuis op.

Corina Provily-Noordhoek - Was 23 jaar vrijwilliger bij de Julianakerk, regelde bij korfbalvereniging PKC jarenlang de gevonden voorwerpen, vijftien jaar vrijwilliger bij de Augustinusschool en de laatste twee jaar bij Hospice De Cirkel. Collecteert jaarlijks voor de Hartstichting en de Nierstichting.

Jaap Romijn - Zet zich ruim 61 jaar in als vrijwilliger voor muziekvereniging Excelsior, bijvoorbeeld voor onderhoud. Sinds 2014 bestuurslid. Ook chauffeur voor Rivas. Begeleider van rolstoelgebonden bewoners tijdens de Rivas Vierdaagse. Ook lid van de wilgenknotgroep Alblas.

Sliedrecht Ridder in de Orde van Oranje Nassau Cees Boer - Sinds 1978 onafgebroken vrijwilliger bij volleybalvereniging Sliedrecht Sport, die hij in 1990 oprichtte. Daar is hij nog steeds voorzitter van. Hij bekleedt die functie ook bij de Stichting Topvolley Sliedrecht. De bouw van sporthal De Basis is onder zijn leiding tot stand gekomen. Ook actief in het kerkwezen. Lid van de Orde van Oranje Nassau Marjan Boer - Zet zich al jaren in voor de Gereformeerde Kerk Sliedrecht en Stichting Welzijnswerk Sliedrecht. Net als haar man Cees, die benoemd werd tot Ridder, is zij ook zeer actief bij Sliedrecht Sport. Daar is ze bijvoorbeeld al tien jaar scheidsrechterscoördinator. Ronald van der Velden - Bezoekbroeder en twaalf jaar ouderling-kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente Sliedrecht, bestuurslid van het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus, collectant voor de Nierstichting, lid van het Buurtcomité De Stoepen /Wijkplatform Oost Sliedrecht en bestuurslid van de SGP. Wim Koppelaar - Zet zich al ruim 40 jaar in voor VV Sliedrecht. Hij is vrijwilliger bij Hulp bij Thuisadministratie, bemenst spreekuren voor het Bureau Sociaal Raadslieden en is actief in het Financiële café. Cojan Beverloo - Vanwege zijn jarenlange inzet voor de Gereformeerde Gemeente Sliedrecht (de Boazkerk), voor de zondagsscholen Obed en Benjamin, voor de Johannes Calvijnschool en voor de Commissie VBGG vakantieweken.

Zwijndrecht

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Max van de Pol -Wedstrijdsecretaris bij Climax Atletiek Ede, bestuurslid bij de Nederlandse Christelijke Atletiekbond, voorzitter van de algemene Kerkenraad, commissiewerk voor de Lindtse Kerk Zwijndrecht. Stond aan de wieg van een fusie tussen schoolbesturen in Alblasserdam en Zwijndrecht. Ook tal van functies bekleed bij korfbalvereniging Albatros.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Joop van Dijk - Startte in de jaren '70 bij Eendracht Maakt Heerjansdam. Ook jarenlang actief bij de Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek en was president kerkvoogd. In die functie heeft hij de fusie van twee kerken begeleid.

Burgemeester Hein van der Loo reikt de lintjes uit in Spektakel Zwijndrecht.

Arie van den Berg - Tot 2002 kerkvoogd bij de Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Jarenlang leider/trainer van voornamelijk jeugdteams bij voetbalvereniging Heerjansdam, maar ook van het tweede elftal. Tot vorig jaar secretaris van de Stichting behoud Kijfhoek kerk.

Stijnie Reedijk-van der Schoor - Na haar pensioen in 1993 bij zorgcentrum Swinhove daar begonnen als vrijwilliger. Richtte in 1998 de ouderenbus op, organiseerde uitjes en spelletjesmiddagen. Ook nu (88 jaar) verricht ze nog allerlei hand- en spandiensten.

Maaike Belder-Slobbe - Begon in 1971 bij vrouwenvereniging ‘Bidt en Werkt’, waar ze later eerste president werd. Tot vorig woonbegeleider bij Eleos, ook was ze medewerker kerkelijke thuishulp voor de Petrakerk. Ook begeleidde zij zomerkampen voor gehandicapten voor de Gereformeerde Gemeente.

Peter van Beelen - Begon in 1988 bij korfbalclub Albatros, waar hij inmiddels ‘Mister Albatros’ wordt genoemd. Hij is er elke doordeweekse avond te vinden. Ook actief bij de protestantse Kerk Lindtse Hof, tien jaar hoofdleider voor Zomerkamp Zwijndrecht en initiatiefnemer Sportgala.

Doris Slagter-Minnema - Tien jaar medewerkster Dierenambulance, sinds 1984 tot nu actief voor het Rode Kruis en vrijwilliger op de rolstoelbus bij verpleeghuis Waardhoven. Als pastoraal medewerker mensen van de Bethelkerk bezocht.

Henk op den Brouw - Sinds 1986 vrijwilliger voor de Magische Liga 52 in Rotterdam, waarbij 22 goochelclubs zijn aangesloten. Hij is er bijna onafgebroken secretaris, ceremoniemeester en bibliothecaris. Daarnaast begeleider van de jeugdafdeling van Goochelclub Rotterdam, ook actief binnen Diverz.

