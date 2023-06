Zijn de Dordtse straten ook na wedstrijd om schoonste buurt nog schoon? ‘Gedrag veranderen blijft moeilijk’

COLUMN ‘Dan roep ik altijd even: Pipo, koeien’

Vroeger moest je het zelf bijhouden… tegenwoordig word je nagenoeg dagelijks door ‘the socials’ met je neus op de feiten gedrukt. Dan zie je bijvoorbeeld ineens een foto van jezelf (iets dikkere kop, want kilo’s geleden) terwijl je met een juttersbitter en een pannetje mosselen aan de voet van de Brandaris zit. En dan denk je dus iets van eh… Tempus Fugit, Time Flies of eh… (in mijn geval): Jemig… is dat alweer zó lang geleden?