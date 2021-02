Zijn wij ramptoeristen als we nu naar buiten gaan? ‘Opgekropte spanning moet er uit’

Het klinkt bijna filosofisch als je jezelf afvraagt hoe bijzonder het is dat dingen die normaal gezien alles behalve bijzonder zijn in 2021 plots ontzettend bijzonder zijn. Toch is dat een vraag waar rampenwetenschapper Michel Dückers, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, regelmatig mee stoeit. Sterker nog: hij merkt het in zijn persoonlijke leven. ,,Laatst moest ik naar een bijeenkomst en ik ging met de trein en de bus. Vrij normaal, zou je zeggen. Maar het was plots zelfs bijzonder om op Utrecht Centraal rond te lopen.’’