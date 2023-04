Zimbabwaanse journalist deelt zijn indrukwekkende verhaal tijdens lezing in Dordrecht

Volop acties om enkele tienduizen­den euro’s bijeen te krijgen voor molen Kyck over den Dyck

De lange spurt naar oktober, als de restauratie van het molen-voegwerk gaat beginnen, is ingezet door de molenstichting Kyck over den Dyck. Met tal van acties proberen de vrijwilligers van de geliefde en beeldbepalende Dordtse molen de laatste gaten in de herstelbegroting te dichten.