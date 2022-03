Zó geen zin in Poolse landdagen…

U kent ze wel… die zinnetjes als: ‘Ik sluit me geheel en al bij de vorige spreker aan, met dien verstande dat…’ En ja, dan volgt er altijd wel weer een comaverwekkend relaas dat, zij het in een nét iets andere vorm, diezelfde avond al vele malendoor de raadszaal klonk. En voordat die eenpitters nu verbolgen op mijn stelling reageren… ik overdrijf niet. Al tientallen jaren volg ik raadsvergaderingen (tegenwoordig overigens het liefst via livestreams, want dan kan ik m’n eigen koffie schenken) op de voet en ik heb in mijn werkzame leven al heel wat breedsprakigheid aan zinloze kanttekeningen moeten aanhoren. Een plasje doen mag best hoor, maar eh – sorry voor mijn taalgebruik – maar niet zelden ontaarde een en ander in oeverloos gezeik.