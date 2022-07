Zo zit dat: mag je met de auto fietsers inhalen op de fietsstraat in Dordrecht?

Eerst nog even over fietsstraten in het algemeen. Je herkent ze vaak aan het rode asfalt, meestal geven borden aan dat de auto hier te gast is. De gemeente kan zelf bepalen hoe zij een fietsstraat inricht, daar zijn geen wettelijke regels voor.

Auto verboden?

Inhalen

Goed, je mag dus met je auto een fietsstraat in rijden, maar wat als je nu een klein beetje haast hebt en fietsers wilt inhalen? Of dit mag, hangt helemaal af van de verkeersregels die zijn weergegeven in de straat.



In principe gelden de gewone voorrangs- en verkeersregels ook in de fietsstraat. Als in de fietsstraat een gelijkwaardig kruispunt ligt, hebben alle bestuurders van rechts voorrang. Dus ook fietsers. Hangen er verder geen verbodsborden? Dan mag je als automobilist een fietser inhalen. Let wel goed op dat dit veilig kan en je eventueel tegemoetkomende fietsers niet hindert.



