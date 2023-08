Zo zit dat: zijn Dordtenaren de enige Schapenkoppen?

indebuurt.nlWe zijn natuurlijk hartstikke trots op ons authentieke Dordrecht en ons eiland verlaten is wel het laatste waar we aan denken. Maar wist je dat we niet de enige zijn die Schapenkoppen heten? Als we over een tijdje weer op vakantie kunnen, zijn dit misschien wel leuke adresjes. more