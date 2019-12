Zo zorgt PostNL in Dordt ervoor dat je kerstcadeautjes op tijd onder de boom liggen: ‘Het is écht aanpoten’

De machines en medewerkers van het pakkettensorteercentrum van PostNL, dat gevestigd is in Dordrecht-West, verwerken normaal zo’n 35.000 pakketten per dag. Deze dagen komen daar nog eens duizenden pakketten bij. Vorig jaar verwerkten ze bij het postbedrijf in november en december 50 miljoen pakketten. ,,Hoeveel pakketten er dit jaar hier de deur uitgaan, durf ik nog niet precies te zeggen, maar het zijn er in ieder geval een heleboel’’, verzekert depotmanager Esther Meesters (35). Vooral een paar weken geleden, met Black Friday, was het ‘ontzettend druk’ bij het sorteercentrum. ,,Maar ook een paar dagen voor kerst is het spitsuur bij ons.’’