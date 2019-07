Zoekactie naar drenkelingen in Dordrecht gestopt: alle opvarenden gered

poll VVD eist handhaving boerkaver­bod in Albert Schweitzer ziekenhuis

13:19 De VVD in Dordrecht eist dat het Albert Schweitzer ziekenhuis het boerkaverbod gaat handhaven dat op donderdag 1 augustus in werking treedt. De ziekenhuisdirectie wil die nieuwe wet voorlopig niet handhaven, omdat volgens haar ‘het recht op toegankelijke zorg het zwaarst weegt van alles’. Het ziekenhuis is bang dat vrouwen met sluiers anders het ziekenhuis zullen mijden.