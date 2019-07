Zoekactie naar drenkelingen in Dordrecht gestopt: twee personen in zorgwekkende toestand naar ziekenhuis

De eerste melding over een ongeluk met een bootje kwam rond half vier binnen bij de meldkamer. Direct zijn onder meer de KNRM, de brandweer, ambulance en twee traumahelikopters opgeroepen. Twee personen werden door de hulpdiensten uit het water gered. Hun toestand is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid Holland-Zuid zorgelijk.



Duikteams zochten ongeveer een uur lang naar nog twee vermisten in het water in de Derde Merwedehaven, een binnenhaven die uitkomt op de Beneden Merwede. Ook een politiehelikopter met warmtebeeldcamera werd ingezet. Uiteindelijk bleek dat op het bootje niet vier, maar twee personen zaten.



De precieze oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. ,,Het lijkt erop dat het bootje met hoge snelheid tegen de kant is gevaren. Maar onderzoek moet dat nog uitwijzen’’, zegt de woordvoerder.