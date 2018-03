Zoeken naar telefoon op A16 komt drie personen duur te staan

Rotary Dordrecht ontsteld over vernieling Cruijff Court in Molenbeek

17:12 De Cruijff Court in het Brusselse Molenbeek die mede gefinancierd is door Rotary Dordrecht, is binnen twee dagen na de opening al vernield. En dan ook nog op de sterfdag van de Nederlandse voetballegende ,,Ik ben ontsteld”, zegt Arjan Arendse van Rotary Dordrecht. ,,Je ziet maar hoe nodig het is in die wijk. Daar is deze trieste actie het bewijs van.”