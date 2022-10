Zoektocht naar klein alternatief voor waterbus tussen Zwijndrecht en Dordrecht: Si Barone wil wel

Vorige week werd bekend dat waterbus-exploitant Blue Amigo de dienst tussen de Hooikade en het Veerplein in Zwijndrecht absoluut niet meer in ere wil herstellen, al is het maar omdat het bedrijf dan zeker te weinig personeel overhoudt voor het rondje Merwekade-Zwijndrecht-Papendrecht en de waterbussen naar Sliedrecht en Rotterdam. Dordrecht en Zwijndrecht legden afgelopen zomer 60.000 euro extra op tafel om de halte Hooikade te blijven bedienen, maar zelfs met dat extra geld wil Blue Amigo daar niet mee doorgaan.

Geen volwaardig herstel

Daarmee heeft Zwijndrecht een probleem, want de voltallige gemeenteraad heeft uitgesproken dat de lijn Veerplein-Hooikade moet blijven. ‘Volwaardig herstel behoort op dit moment niet tot de mogelijkheden’, schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Zij willen daarom een proef doen met ‘kleinschalig vervoer over water op afroep’: ‘Dan moet er een duurzaam aangedreven schip zijn en er moet personeel zijn.’

Barone, die vooral rondvaarten doet, maar in samenspraak met restaurants ook voor 140 euro per uur watertaxidiensten verzorgt, zegt zeker in het laagseizoen het gat te kunnen vullen. Hij heeft vier schepen waarop twaalf mensen tegelijk mee kunnen. ,,De Elena is overdekt en verwarmd en ik heb schippers genoeg.’’ Fietsen kan hij niet meenemen. ,,En bij het ponton van de waterbus krijg je een afstap van 30 centimeter. Daar zou je iets op moeten verzinnen, zodat gehandicapte mensen ook mee kunnen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.