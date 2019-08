Zoektocht naar vermiste Dirk in Breda levert niets op: ‘mijn moeder is radeloos’

De echtgenoot van Jacqueline Dalebout (54) en vader van dochter Celine (22) verliet in de nacht van woensdag op donderdag volstrekt onverwacht zijn woning in de buurt van de Krispijnse Viottakade in Dordrecht. Uit onderzoek van de politie bleek dat de Dordtenaar om 01.17 uur op zijn telefoon nog een bericht stuurde naar zijn oud-werkgever, die onlangs had besloten om zijn contract niet te verlengen. Hierdoor was Dalebout werkloos geraakt. ,,Bedankt he. Ik heb twee weken slapeloze nachten gehad’’, schreef hij hier volgens de familie in.