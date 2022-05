Zomers ritje gaat mis: motor met zijspan in water

Hardinx­veld-Giessendam en provincie steggelen over bouwplan ‘t Oog: ‘We zijn een dorp, geen stad’

Hardinxveld-Giessendam en de provincie staan lijnrecht tegenover elkaar. De gemeente legt zich niet neer bij de nee van Gedeputeerde Staten tegen woningbouwlocatie ‘t Oog. ,,Het is onbegrijpelijk dat we de provincie niet aan onze kant vinden”, zegt wethouder Trudy Baggerman. Ze is bezig met een brief, waarin ze haar ongenoegen uit.

11 mei