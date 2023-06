Zonder enige modellenervaring is het ze tóch gelukt: Beate en Ruby-Ann zijn finalisten van Miss Nederland

Baas Albert Schweitzer ziekenhuis vertrekt: ‘Tijd voor nieuwe uitdaging bij HagaZieken­huis’

Bestuursvoorzitter Peter van der Meer verlaat het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht per 1 september. Hij gaat in dezelfde functie leiding geven aan het HagaZiekenhuis met locaties in Den Haag en Zoetermeer.