Zonder geld van gemeente dreigt het einde voor FC Dordrecht

FC Dordrecht is zonder geld of garantie van de gemeente Dordrecht voor een nieuw stadion ten dode opgeschreven. Dat concludeert bureau The Stadium Consultancy in onderzoek naar de ontwikkeling van sportpark Krommedijk. De club zelf denkt dat dit weleens het laatste seizoen zou kunnen zijn.

De coalitie van Beter Voor Dordt, CDA, ChristenUnie/SGP en VVD liet onlangs weten vast te houden aan de weigering om de club een garantstelling van 17 miljoen te geven. Dat besluit werd genomen op basis van het rapport van The Stadium Consultancy, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd en deze week openbaar werd.

In dat rapport staat klip en klaar dat het gebrek aan gemeentelijke steun voor het nieuwe stadion feitelijk een doodvonnis voor FC Dordrecht betekent. ,,Hiermee wordt het einde van betaald voetbal voor de gemeente Dordrecht een realistisch scenario’’, aldus de onderzoekers.

De gemeente wil enkel 1,7 miljoen steken in de infrastructuur rond het stadion en heeft acht ton klaarliggen om de amateurtak van de club in het zwaar verouderde en verpauperde stadion te huisvesten. Maar daarmee houdt de financiële bijdrage vanuit het Stadskantoor op. De club zit zelf zó krap bij kas dat het geen geld heeft om in het project te steken.

Verrassing

Volgens de onderzoekers kan het nauwelijks een verrassing zijn dat zonder steun van de gemeente het voortbestaan van de club in gevaar is: ,,Recente grootschalige sportprojecten in Nederland zijn nagenoeg allemaal gerealiseerd met financiële ondersteuning vanuit gemeente en/of landelijke overheid.’’

Het is niet ondenkbaar dat FC Dordrecht bezig is aan het laatste seizoen van haar bestaan, zegt voorzitter Hans de Zeeuw. ,,We maken het seizoen af, dat is gewaarborgd. Maar in de huidige situatie moeten we ons afvragen of het verstandig is om daarna aan een nieuw seizoen te beginnen. Dat is geen dreigement, maar rationeel denken.’’

Na de weigering van het college om garant te staan voor de ontwikkeling van ‘Krommedijk 2.0’ ziet De Zeeuw nog maar drie toekomstscenario’s: ,,We hebben destijds de switch gemaakt van een commerciële variant, met een supermarkt in de plannen, naar een maatschappelijk verantwoorde variant en nu wordt keihard de deur voor onze neus dichtgegooid.’’

Schulden

Quote De kans dat we moeten stoppen is dus echt serieus Hans de Zeeuw Er zijn wat De Zeeuw betreft op dit moment drie mogelijkheden: ,,Verkoop van de club aan een buitenlandse partij, een verzoek bij de gemeente indienen wat de vastgoedwaarde is van het stadion zodat we zonder schulden de liquidatie van de club kunnen aanvragen of alsnog een politieke handreiking krijgen.’’



Financieel heeft de club de zaken op orde, zegt De Zeeuw. ,,Maar sponsors hebben nu al aangegeven dat zij wachten op de actuele ontwikkelingen voor zij zich weer willen binden aan ons. De kans dat we moeten stoppen is dus echt serieus.’’