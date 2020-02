Zoon (15) rijdt met vriendje over de A16 met auto van slapende moeder

Podcasts veroveren ook de polder: ‘Het is meer dan iemand een microfoon onder z'n neus schuiven’

16:08 Het is als Netflix, maar dan met radio. Podcasts zijn hip. Er is nu zelfs een reeks compleet gewijd aan het leven in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. ,,We hebben een zwak voor ‘poldermensen’'', zeggen makers Bram van der Wal en Joost-Jan Kool.