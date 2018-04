Zoon doodgereden ambulancemedewerkster: Plaats shockerende borden langs weg

Schutting in brand gestoken, bewoner wist erger te voorkomen

13:37 Bij een woning aan de Albertine Agnesstraat in Dordrecht is vannacht brand gesticht. De dader zette rond 2.30 uur een deel van de schutting in brand, waarachter zich de houten aanbouw van het huis bevond. De bewoner van het huis wist zijn twee jonge kleinkinderen in veiligheid te brengen, waarna hij de brand zelf wist te blussen. Er raakte niemand gewond. De schade bleef relatief beperkt.