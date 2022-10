Zorgen bij ouders over leerlingenvervoer: ‘Moet ik ’m straks zelf brengen? Dat is geen doen’

Dordtse bieb helpt gratis met energietoe­slag of je DigiD: ‘Maar nog te weinig mensen vinden ons’

Van het aanvragen van energietoeslag tot het regelen van een gezondheidsverklaring; in de Bibliotheek AanZet in de Dordtse binnenstad is er een gratis servicepunt voor deze overheid gerelateerde vragen. Dat punt is er al een tijdje. ,,Er komen wel mensen, maar nog niet genoeg.’’

13 oktober