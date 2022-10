Zorgen om jaarlijkse selectie van herten in Park Merwestein: ‘Waar gaan ze dan heen?’

De roedel damherten in Park Merwestein in Dordrecht wordt woensdag onder de loep gelegd. Na deze jaarlijkse selectie moeten er veertien hinden en één bok overblijven; de rest gaat weg. De Partij voor de Dieren stelt daar nu vragen over aan het college, want: waar gaan de hertjes die weg moeten dan naartoe?

In Park Merwestein maken de veertien hinden de dienst uit; er is slechts één bok. Daar is bewust voor gekozen om zo het paarseizoen rustig te laten verlopen. Elke drie jaar wordt om inteelt te voorkomen de bok vervangen en jaarlijks wordt er een roedel geselecteerd. In dat jaar ‘verdwijnen jong geboren bokjes om concurrentie met de oudere bok te voorkomen’, schrijft het park op zijn website. Die woordkeuze baart de Partij voor de Dieren zorgen. ,,Verdwijnen? Waarheen dan? Ik ben bang naar de poelier”, meldt fractievoorzitter Pieter Groenewege.

Quote Je kunt niet hebben dat er straks honderd dieren rondlopen, vandaar die selectie woordvoerder, Gemeente Dordrecht

De partij stelt daar nu vragen over aan het college, want Stichting Park Merwestein zet zit zich in voor het park, maar het beheer ligt bij de gemeente. In een set vragen aan het stadsbestuur vraagt Groenewege van de Partij voor de Dieren nu om opheldering. Geen gekke vraag, want als er jonge hertjes ‘verdwijnen’, wat houdt dat dan in? Groenewege verwacht niet veel goeds en leeft in de veronderstelling dat ‘als de dieren op een fijne plek zouden belanden, dat dan wel gezegd was’.

Dieren uitgewisseld

De gemeente kan, omdat de vragen van de PvdD nog behandeld moeten worden, niet veel loslaten. Antwoord geven op de hoofdvraag, kan de gemeente dan weer wel. ,,Ik kan me voorstellen dat bezoekers van het park dit zich ook afvragen”, vertelt een woordvoerder. ,,Je kunt niet hebben dat er straks honderd dieren rondlopen, vandaar die selectie. De dieren die weggaan, worden ondergebracht in andere hertenkampen.” In feite worden de dieren dus onderling uitgewisseld. Vanwege de controle zal het park woensdag later openen.

