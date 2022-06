Zorgen over bouwtempo Dordtse Maasterras nu belegger daar grond heeft aangekocht

Dordrecht haalt ambitie van 4000 nieuwe huizen in vier jaar tijd niet, wel meer bouwruimte

Het Dordtse college is er niet in geslaagd om in vier jaar 4000 nieuwe woningen te laten bouwen. Wel heeft het 4000 plekken in de stad gecreëerd waar woningen mogen komen, vier keer zoveel als in 2018, en is de doorlooptijd van bestemmingsplannen en vergunningen gehalveerd.

20 december