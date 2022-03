Zuid-Holland Zuid realiseert in korte tijd bijna 1500 opvangplekken voor vluchtelingen

UpdateIn Zuid-Holland Zuid worden in korte tijd bijna 1500 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd. Behalve noodopvang in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam, wordt onder meer onderdak geregeld in een hotel in Papendrecht.

Dat laat de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid weten. In deze regio worden in krap twee weken tijd zo'n 2000 opvangplekken gereedgemaakt. De eerste plek waar vluchtelingen uit Oekraïne naartoe kunnen, is de crisis-noodopvang in Gorinchem. Sporthal De Hoefslag is daar gereedgemaakt om zo'n honderd vluchtelingen op te vangen.

Die opvang op veldbedjes is bedoeld voor een paar dagen. Ook in sporthal Appelgaard in Hardinxveld-Giessendam is zo'n zelfde soort crisis-opvang gerealiseerd. De vluchtelingen gaan daar vandaan zo snel mogelijk naar een andere locatie. Een team staat paraat om vanaf de crisis-locaties vluchtelingen over te brengen naar andere opvangplekken in de regio.

Kantoorgebouw en kerk

,,Dit betreft nu kerk De Bron in Hardinxveld-Giessendam en een kantoorgebouw in Sliedrecht. Daarnaast is verdeeld over verschillende locaties de voorbereiding voor 1175 opvangplekken in volle gang’’, laat de veiligheidsregio weten. Bij het kantoorgebouw in Sliedrecht kwamen afgelopen weekend al de eerste vluchtelingen aan. Verder is een hotel in Papendrecht beschikbaar voor de korte termijn.

Volledig scherm Crisis-opvanglocatie voor vluchtelingen in Gorinchem. © Jeffrey Groeneweg

Welke plekken nog meer in beeld zijn, wil de veiligheidsregio nog niet zeggen. Eerst worden daarover direct omwonenden geïnformeerd. ,,Er worden meer plekken verkend, zodat zo snel mogelijk minimaal 2000 vluchtelingen terecht kunnen in onze regio.’’

Bij de tweeduizend plekken zijn nog niet de particulieren meegerekend die zich hebben aangemeld (via takecarebnb) om een vluchteling in huis op te nemen. De voorzitter van de Veiligheidsregio, de Dordtse burgemeester Wouter Kolff, liet al weten zijn huis ook beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen. En ook vice-voorzitter, Reinie Melissant, burgemeester van de gemeente Gorinchem, heeft zich daarvoor aangemeld.

,,Gastvrijheid is een deugd. Maar het is wel zaak de eerste emoties niet de boventoon te laten voeren, maar goed na te denken of de opvang van vluchtelingen thuis passend is. Het gaat namelijk mogelijk langere tijd duren. Lukt het om dit vol te houden? In mijn gezin vragen de kinderen zich af hoe we de badkamer moeten delen: ‘Mam, we zijn al met zijn zessen’.’’ liet zij daarover weten.

Kerk in Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht laat ondertussen weten dat ook daar de eerste woningen gereed worden gemaakt voor opvang van vluchtelingen. ,,Het gaat om een aantal woningen en het gebouw van kerkgenootschap Nehemia, waarvan inmiddels is vastgesteld dat ze beschikbaar zijn.’’ Volgens de gemeente worden hiermee veertig opvangplekken gerealiseerd.

Quote We zetten alles op alles om op korte termijn tweehon­derd plaatsen klaar te maken voor opvang van vluchtelin­gen uit Oekraïne Burgemeester Hein van der Loo

,,De nood is veel groter. We zetten alles op alles om op korte termijn tweehonderd plaatsen klaar te maken voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne’’, laat burgemeester Hein van der Loo weten. ,,We moeten er rekening mee houden dat dit aantal nog zal toenemen.’’

Van der Loo noemt het ‘hartverwarmend’ om te zien wat er allemaal gebeurt in Zwijndrecht en Heerjansdam om mensen in nood op te kunnen vangen. ,,Ik doe een dringend beroep op ons als Zwijndrechtse gemeenschap om de vluchtelingen met open armen te ontvangen. Verder vraag ik iedereen om vluchtelingen rust en ruimte te geven. Ze hebben veel meegemaakt en een lange reis achter de rug.’’

