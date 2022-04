Zwemster opent gymzaal in Zwijndrecht

Topsporter Chantalle Zijderveld heeft maandag samen met wethouder Jos Huizinga een nieuwe gymzaal geopend in Zwijndrecht. De gymzaal is het resultaat van een burgerinitiatief van leerlingen van Develhoek en De Notenbalk. Aansluitend was er een kinderpersconferentie, waar leerlingen vragen konden stellen.

De ruim zeshonderd leerlingen van de basisscholen Develhoek en De Notenbalk gaan gebruikmaken van de nieuwe gymzaal. Zo’n twintig leerlingen van de twee scholen konden alles over de gymzaal in het bijzonder en sporten in het algemeen vragen aan wethouder Jos Huizinga en topsporter Chantalle Zijderveld.

Laatstgenoemde won bij de Paralympische Spelen in Tokio vorig jaar twee gouden, twee zilveren en een bronzen medaille bij het zwemmen. Bovendien is ze oud-leerlinge van De Notenbalk. De kinderpersconferentie was via een livestream te volgen voor alle klassen van de twee basisscholen.

Wethouder Huizinga: ,,Het is een prachtig gebouw, dat heel goed in de omgeving past. Op verzoek van omwonenden is de gymzaal verdiept aangelegd. Het gebouw is zo ontworpen dat er toch veel daglicht naar binnen valt. Voor kinderen is het heel fijn om hier gymles te krijgen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.