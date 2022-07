Zwerfafval schrikbarend op sommige plekken in Dordrecht: ‘Een klein groepje mensen doet dit’

Vuilnisbak­sys­teem voor Dordtena­ren in de maak: ‘We nemen de drempel weg om goed afval te scheiden’

Moet een lege zak chips bij het plastic of het restafval? En een sinaasappelnetje? Als het aan Jelle Vijfhuize van het Rotterdamse bedrijf WAST-e ligt, hoeven huishoudens daar over een tijdje niet meer over na te denken. Een slim vuilnisbaksysteem waarmee later dit jaar in Dordrecht wordt proefgedraaid, gaat inwoners een handje helpen. ,,En met dit apparaat kun je in de toekomst ook sneller online boodschappen doen.’’

21 maart