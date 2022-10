Zwijndrecht maakt versteende straat regenbestendig, maar buurt staat niet te juichen: ‘Ze kunnen me wat’

Van bizarre feesten in de oorlog naar de keiharde ruzie binnen het Dordtse verzet: Top illegali­teit zweeg over 77 gedepor­teer­de mensen

Van politiemensen op feesten in huizen van opgepakte joden naar de keiharde onderlinge strijd binnen het Dordtse verzet. De Heerjansdamse historicus Frank van Riet rolde van de ene verbazing in de andere. Hoe zes jaar diepgravend onderzoek leidde tot een lijvig boek over Dordrecht in de Tweede Wereldoorlog, over het verzwijgen van 77 gedeporteerde en omgekomen mensen: ,,Zo iets ben ik niet eerder tegengekomen.’’

