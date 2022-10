Zwijndrechtse kinderboerderij wordt eindelijk mooi: ‘Nu nog een konijnorama’

Malafide uitzendbu­reaus maakten afgelopen tijd meermaals misbruik van Oekraïense vluchtelin­gen

Malafide werkgevers hebben de afgelopen maanden misbruik gemaakt van Oekraïnse vluchtelingen die in Dordrecht worden opgevangen nu er oorlog in hun thuisland is. Met busjes werden zij van en naar het werk vervoerd.

18 oktober