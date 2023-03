De kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart verschillen enorm per gemeente: dit betaal je in Drechterland

Gehavende Schilder in finale kogelsto­ten, eerste EK-optreden Bol

Jessica Schilder is vrijdag kandidate voor goud bij het kogelstoten op de Europese kampioenschappen indooratletiek in Istanbul. De 23-jarige atlete uit Volendam was donderdag de beste in de kwalificaties met een afstand van 19,18 meter.