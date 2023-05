Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in de gemeente Drechterland

Man (20) opgepakt in onderzoek naar beschietin­gen en explosies Purmerend

Een 20-jarige man uit Purmerend is zaterdag aangehouden in een onderzoek naar een reeks geweldsincidenten in diezelfde gemeente afgelopen week, meldt de politie zondagochtend. De verdachte, die in Amsterdam werd opgepakt, zit vast en wordt verhoord.