Man (84) overleden nadat hij mogelijk onwel werd en sloot in reed in Hoogkarspel

Jeep van Canadese soldaat van verovering van Arnhem komt boven water in Noord-Hol­land

ARNHEM/OBDAM - Op het stuur van een oude legerjeep ontdekte Nick Obdam uit Noord-Holland de inscriptie ‘Buck Cyr’. Bij toeval, tijdens een zonnig ritje met zijn vrouw. De vorige eigenaar was het niet opgevallen. Het blijkt de naam van een Canadese soldaat die in april 1945 betrokken was bij de verovering van de nagenoeg lege stad Arnhem.