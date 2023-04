Meer woningen gebouwd in de gemeente Drechterland

Ondernemer Purmerend drie keer doelwit overval­lers, onder dreiging van mes en vuurwapen Rolex afgestaan

Een 50-jarige ondernemer is in 2022 drie keer doelwit geweest van gewelddadige overvallers. Hij werd twee keer op straat beroofd van onder andere Rolex horloges. Een derde keer is geprobeerd zijn gezin in hun woning in Zuidoostbeemster te overvallen. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de verdachten en de voertuigen waarin zij reden tijdens de overval.