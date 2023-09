SC Hercules Zaandam 2 wint in doelpuntenfestijn van Spirit 30 (SC) 2

Explosie bij woning in Hoorn, tweede in korte tijd in zelfde wijk

De voordeur van een woning in het Noord-Hollandse Hoorn is in de nacht van zaterdag op zondag zwaar beschadigd geraakt door een explosie. In dezelfde wijk in Hoorn vond in de nacht van donderdag op vrijdag ook al een explosie plaats. De politie meldt te onderzoeken of er een mogelijk verband is tussen de incidenten.