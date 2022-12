65.000 euro voor rondvaartboot De Snikke in Zuidoost-Drenthe

Het geld wordt gebruikt voor de aanleg parkeerplaatsen bij de opstapplaats in Nieuw-Dordrecht, de verplaatsing van de aanlegsteiger, het aanleggen van stroom in het boothuis en voor betere bewegwijzering.

De oude trekschuit vaart van mei tot in september twee keer per week langs acht dorpen over de Veenvaart in Zuidoost-Drenthe. De rondvaartboot stopt bij verschillende recreatieve locaties zoals Museum Meringa in Zandpol en het Van Goghhuis in Nieuw-Amsterdam/Veenoord.