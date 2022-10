Aanhouding in Emmen: man moet nog 1051 dagen zitten

Blessures en opstellin­gen: bekijk hier het laatste nieuws rond jouw favoriete eredivisie­club

Na een interlandbreak is de eredivisie zaterdag weer hervat. Voor drie van de vier clubs uit de top 4 wacht een uitwedstrijd, alleen Ajax speelt in eigen huis. PSV raakte zaterdag al meteen de koppositie weer kwijt door een pijnlijke nederlaag bij Cambuur. Bekijk in dit artikel de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete eredivisieclub en ontdek wie er ontbreken.

1 oktober